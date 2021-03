La decisione presa da Instagram di rendere visibile il numero di Mi Piace esclusivamente agli autori dei contenuti pubblicati ha suscitato reazioni contrastanti che hanno indotto il colosso, dopo diversi mesi, a tornare sui suoi passi. Al fine di placare il malcontento di chi, tramite la condivisione di foto e video, porta avanti quella che è ormai una vera e propria attività lavorativa, Instagram ha infatti deciso di optare per l’introduzione di una nuova funzione che consentirà a ogni utente di decidere autonomamente se rendere pubblico o meno il numero di Mi Piace ottenuti.

Instagram: tornano i Mi Piace, ogni utente potrà renderli visibili!

Da diversi mesi gli utenti Instagram non hanno la possibilità di visualizzare i Mi Piace ottenuti dagli account seguiti, soltanto l’autore della foto o del video condiviso ha infatti modo di vedere quanti profili hanno apprezzato il contenuto. A breve però ognuno avrà l’opportunità di scegliere e quindi rendere visibile o meno a tutti i risultati ottenuti da quanto pubblicato.

La mossa compiuta in precedenza dal colosso si poneva come obiettivo l’eliminazione di quella sorta di confronto nocivo tra utenti alimentato dal paragonare costantemente i propri contenuti con quelli condivisi, magari dai vari Influencer, e valutare la qualità delle proprio foto, così come della propria vita, in base al numero di Mi Piace raggiunto. Il meccanismo dannoso soprattutto per la fascia di utenza più giovane aveva raggiunto una portata non indifferente che aveva necessitato l’intervento della stessa piattaforma che da sempre, tramite varie iniziative, agisce con l’intento di proporre ai suoi iscritti un servizio quanto più sicuro.