Google Chrome è senza dubbio uno dei migliori browser oggi in commercio. Google sente la necessità ed il dovere di mantenere alta la fama di un’applicazione che ad oggi soddisfa miliardi di utenti in tutto il mondo. Con lo scopo di incentivare l’uso della piattaforma ha previsto un nuovo aggiornamento alla versione 89 che si sta diffondendo tanto sul mobile per Android ed iOS tanto sul Desktop per Windows, Mac e Linux. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Google Chrome 89: ecco che cosa arriverà per tutti gli utenti con il nuovo update

Andiamo con ordine per analizzare da vicino quelle che sono le novità salienti della versione Google Chrome 89 in via di distribuzione presso i canali mobile & Desktop di tutto il mondo, Italia compresa. Balza subito all’occhio la nuova funzione di selezione profilo utente che consentirà di scegliere l’account di login ai servizi di BigG inseriti in una medesima postazione. Si può passare da un profilo all’altro ottenendo diverse opzioni per personalizzare l’account anche dal punto di vista grafico, tramite la comoda tavolozza dei colori.

Nuovo elenco di lettura per una funzione che dopo iOS approda finalmente per tutti consentendo di scindere i contenuti “Letti” da quelli “da Leggere” con un comodo box situo a destra della barra dei preferiti.

La funzione ricerca tra schede paleserà un pulsante tondo con una freccia verso il basso nell’angolo in alto a destra della finestra delle tab aperte. Componente che si ottiene abilitando il flag #enable-tab-search. Le 5 pagine aperte saranno visualizzate cliccandoci sopra avendo la possibilità di scorrere. Verso l’alto, invece, si aprirà il tab ricerca tra le pagine aperte.

Su Google Chrome Android, infine, le API Web Serial consentiranno alle pagine web di accedere alle stampanti 3D senza driver mentre Web NFC viene attivato di default per permettere ai siti di leggere i tag NFC.