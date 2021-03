Nell’attesa di conoscere da vicino la nuova campagna promozionale Expert attivata in ogni singolo punto vendita, proviamo ad avvicinarci al sito ufficiale per avere una visione d’insieme di ciò che ci aspetta nel momento in cui acquistiamo sfruttando l’e-commerce vero e proprio.

La prima cosa da sapere riguarda la necessità dal divano di casa, ma sopratutto il pagamento delle spese di spedizione presso il domicilio; sono, purtroppo, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo. In aggiunta, coloro che vorranno rateizzare il pagamento potranno appoggiarsi sul Tasso Zero, al superamento dei 199 euro, di spesa, con versamento delle rate tramite il conto corrente bancario.

Expert: tantissime possibilità per risparmiare

Per risparmiare con Expert si possono acquistare tantissimi smartphone, e molto differenti tra loro, in particolare è possibile puntare diretti verso iPhone 11 Pro, in vendita a 929 euro, Samsung Galaxy A31 a 229 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Motorola Moto G30 a 239 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Motorola Moto G9 Power a 199 euro, Samsung Galaxy S21 Ultra a 1279 euro, Samsung Galaxy A12 a 169 euro, Apple iPhone XR a 619 euro Apple iPhone 12 Mini (brandizzato TIM) a 849 euro e tantissimi altri ancora.

Per scoprire ogni singolo sconto dovete collegarvi direttamente a questo link, ricordate però che i prezzi sono molto variabili sul sito, di conseguenza potrebbero essere differenti nel momento in cui premerete il collegamento. In aggiunta, consigliamo di effettuare una ricerca se interessati all’acquisto, altre colorazioni potrebbero avere costi migliori.