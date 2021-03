Tantissimi eventi e tantissime esclusive attendono gli utenti di Sky nelle prossime settimane. La primavera porterà agli scontri decisivi per la Serie A oltre che alle fasi finali di Champions League ed Europa League. Sempre in questo mese di Marzo ritorneranno anche i motori con MotoGp e Formula 1. In aggiunta alle promozioni classiche, gli appassionati di calcio e sport potranno contare anche sulle offerte streaming messe a disposizioni da Sky.

Sky e le offerte Calcio e Sport: arrivano le principali iniziative streaming

Anche nelle settimane a venire Sky punterà sempre di più sulla sua piattaforma NOW TV. Il servizio ufficiale di streaming per Sky rappresenta una valida soluzione per i clienti ed allo stesso tempo un’alternativa ai metodi dell’IPTV.

I vantaggi di un abbonamento a NOW TV sono molteplici, a partire dalla compatibilità con i dispositivi più popolari tra cui smartphone, tablet, smart tv ed anche console per videogiochi.

Importante anche il capitolo dedicato ai prezzi. La migliore occasione è data per gli eventi calcio e sport di Sky. Grazie a NOW TV, vecchi e nuovi clienti potranno attivare il pacchetto con le migliori esclusive al costo di 29,99 euro ogni trenta giorni.

In aggiunta allo sport ed al calcio, sempre con NOW TV i clienti potranno attivare anche alcuni pacchetti aggiuntivi legati ai canali Intrattenimento, Serie TV e Cinema di Sky. La scelta di un unico pacchetto tra questi proposti porterà ad una spesa mensile di 9,99 euro. Gli utenti che scelgono la visione congiunta di tutti i tre ticket pagheranno 19,99 euro.