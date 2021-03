Bennet prova a raggiungere gli stessi livelli delle dirette concorrenti, quali possono essere Esselunga o Carrefour, proponendo al pubblico italiano soluzioni decisamente economiche, o comunque dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il risparmio è assicurato, ma dovete sapere che sarà necessario completare l’acquisto esclusivamente nei punti vendita fisici, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale, entro e non oltre il 14 marzo 2021. I prodotti commercializzati sono disponibili in versione completamente no brand, e prevedono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, troverete codici sconto Amazon gratis e scoprirete tantissime offerte speciali.

Bennet: nuove offerte grandiose

Il prodotto con il quale Bennet pare aver voluto attirare maggiormente l’attenzione degli utenti, è l’Apple iPhone 11, un modello lanciato sul mercato da ormai più di un anno, e caratterizzato da buonissime prestazioni generali. Il prezzo attuale, corrispondente a 649 euro, lo rende maggiormente appetibile, se considerato che per la nuova generazione saranno necessari almeno 200 euro in più.

Nel caso in cui si volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, le alternative sono decisamente più economiche, infatti parliamo di Xiaomi Redmi Note 9S, di Samsung Galaxy A21s o Oppo A72, tutti prodotti i cui prezzi non vanno oltre i 169 euro previsti per il più “caro”.

Il volantino Bennet non termina qui, sfogliando le pagine che potete trovare elencate qui sotto, scoprirete anche elettrodomestici, notebook e televisori, tutti proposti a prezzi molto più bassi del normale. Ricordate, tuttavia, che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale.