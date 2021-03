Your Honor: Bryan Cranston torna su Sky non più come Walter White

Il 20 gennaio 2008 Bryan Cranston esordiva nel ruolo di Walter White per la serie televisiva migliore di tutti i tempi. Stiamo parlando di Breaking Bad, il capolavoro concluso il 29 settembre 2013. In tempi più recenti (24 febbraio 2021), l’attore è tornato in gioco con una nuova serie televisiva che prende il nome di Your Honor. Questa è su Sky Atlantic ogni mercoledì alle 21.15 e in streaming su Now TV, e si prolungherà per dieci lunghi episodi. Veniamo subito alla trama ufficiale e tanto altro.

Your Honor: i dettagli sulla serie tv Cranston stavolta veste i panni di Michael Desiato, un giudice di New Orleans rimasto vedovo da un anno. Egli vive con il figlio Adam (Hunter Doohan), il quale durante l’anniversario della morte della mamma, si dirige nel luogo in cui ha perso la vita. Qui incontra un gruppo di malviventi e, preso dal panico, fugge investendo e uccidendo un uomo. Trattasi di Rocco Baxter, erede del boss della mafia locale Jimmy. Proprio per tale ragione Adam vuole costituirsi alla Polizia ma il padre lo ferma. Desiato decide così di lasciare le regole da giudice per andare in aiuto al figlio. Your Honor non risulta essere una serie tv originale, anzi. È infatti appesantita da diverse sottotrame che risultano essere piuttosto inutili al racconto principale. Nel cast di Your Honor vi sono attori noti come Michael Stuhlbarg, Isiah Whitlock Jr. e Margo Martindale e, come abbiamo già anticipato, l’inimitabile Cranston. Non mancano poi Lilli Kay, Amy Landecker, e la guest star Maura Tierney. Tornate a trovarci per delle nuove notizie!