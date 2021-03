Il mondo Sky è cambiato e si è ampliato con l’arrivo di Sky Q. Grazie a questo nuovo strumento, è possibile accedere a tutti i contenuti della piattaforma satellitare oltre che ai principali servizi di streaming senza dover installare la parabola.

Il funzionamento è estremamente semplice. Basta collegare Sky Q alla rete domestica e tutto l’intrattenimento, le serie TV, lo sport e il cinema sarà a portata di mano. Questa soluzione facile ed immediata è stata scelta già da 2 milioni di famiglie. Tuttavia, Sky vuole permettere a molti altri utenti di scoprirne le potenzialità e familiarizzare con le sue funzionalità avanzate.

In questo giorni sta per partire la campagna “Prova Sky Q“. Gli utenti interessanti a scoprire le feature del servizio potranno ricevere direttamente a casa il decoder e provarlo per 30 giorni.

Prova Sky Q, il nuovo modo semplice e flessibile di guardare Sky e non solo

Gli utenti potranno scoprire i seguenti pacchetti:

Intrattenimento Plus (comprende Sky TV e Netflix per la visione in HD su due schermi)

(comprende per la visione in HD su due schermi) Sky Kids

Sky Sport

Sky Cinema

L’offerta di Sky Q permette di accedere a tutti i principali servizi di streaming come Amazon Prime Video, DAZN, YouTube, Spotify e Mediaset Play. Inoltre, il servizio permette di scoprire tutte le produzioni Sky Original come Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti o i grandi show come MasterChef e Family Food Fight.

Il pacchetto Prova Sky Q sarà acquistabile al prezzo di 9 euro e garantirà l’accesso a tutti i contenuti per 30 giorni. Allo scadere della promozione, la visione si interromperà automaticamente e gli utenti potranno decidere di sottoscrivere un abbonamento ai pacchetti desiderati con profilo Sky Smart o Sky Open. Gli utenti non interessati a continuare, invece, potranno restituire il decoder.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della promozione, chiedere ai negozi Sky o chiamare il numero 02.80.80.