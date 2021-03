IPTV: Guardia di Finanza e multe enormi, ecco i rischi per chi guarda Sky gratis

Non ci sono altre soluzioni più illegali dell’IPTV nel mondo della Pay TV, Opportunità lanciata clandestinamente ormai diversi anni fa. La pirateria torno infatti alla ribalta grazie a questo nuovo metodo che ha preso piede in tutta Italia rapidamente e non solo. Sono talmente tanti gli utenti che fare una stima definitiva sarebbe molto complicato, anche se la Guardia di Finanza ormai sulle loro tracce. Le Fiamme Gialle starebbero infatti indagando tanto sul territorio in modo da poter beccare quante più persone possibili. Secondo quanto riportato queste potrebbero finire in grossi guai.

Per evitare qualsiasi tracciamento e per non incorrere in problemi seri, il consiglio di alcuni utenti è quello di utilizzare una VPN. Surfshark ad esempio permette soluzioni molto interessanti e soprattutto con un costo molto economico.

IPTV: le multe possono arrivare a tutti, ecco il tracciamento dell’indirizzo IP e le multe

Le indagini hanno portato a scoprire una nuova piattaforma, la quale prenderebbe il nome di Webnet. Questa al suo interno includeva oltre 50.000 utenti tutti abbonati al noto servizio pirata. Questi adesso però non sanno di poter essere rintracciati grazie al tracciamento del loro indirizzo IP, il quale potrebbe condurli a multe molto alte. Queste vanno da 2000 a 25.000 €.

“Dietro Webnet si nascondeva un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni del territorio nazionale, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto”.