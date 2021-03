Durante un evento Sony, i ragazzi di Rockstar Games hanno annunciato che GTA V e GTA Online arriveranno anche su PlayStation 5. La console nipponica ha ottenuto l’esclusiva temporale per il titolo e tanti altri bonus per gli abbonati PlayStation Plus.

Dal momento dell’annuncio e fino a lancio ufficiale di GTA V per PlayStation 4, tutti i giocatori Sony riceveranno 1 milione di dollari in-game ogni mese. Il bonus viene accreditato da Rockstar Games direttamente sull’account degli utenti, permettendo di arricchirsi solo giocando. Ma ora la situazione sta per cambiare.

Rockstar Games continua a regalare GTA$ ai giocatori di GTA Online

A partire dal 1 Aprile, l’accredito del regalo non avverrà più in automatico e il milione di dollari in-game andrà riscattato manualmente dagli utenti. Per farlo bisognerà accedere al PlayStation Store e recarsi nella sezione dedicata a GTA Online. Una volta entrati si dovrà cliccare sull’icona dedicata al bonus e confermare.

Rockstar Games afferma che questo nuovo metodo permetterà di migliorare la gestione del bonus. Infatti, una volta effettuato il riscatto, i soldi saranno direttamente disponibili su GTA Online. In questo modo non bisognerà più aspettare almeno 72 ore per l’accredito dopo il primo accesso del mese.

Ricordiamo che al momento la data di lancio di GTA V per PlayStation 5 non è stata ancora svelata. Rockstar Games sembra intenzionata a prendersi tutto il tempo possibile per ottimizzare al meglio il titolo. Secondo gli sviluppatori, la versione next-gen del gioco non sarà un semplice porting, ma introdurrà novità significative. Questo significa che gli utenti PlayStation 4 continueranno a ricevere il bonus ancora per molto tempo.