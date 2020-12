Netflix propone ogni giorno interessanti contenuti di ogni genere. Esistono moltissime serie TV, infatti, che hanno riscosso un notevole successo e di cui spesso mi fanno si aspettano nuove stagioni. Ecco le ultime notizie su Lucifer, Tredici e You.

Lucifer, Tredici e You, cosa sappiamo sull’addio a queste serie

Le sorti della stagione 5 di Lucifer sono state davvero imprevedibili: la serie infatti, era stata cancellata prima che uscisse la quarta stagione, la quale non sarebbe nemmeno stata rilasciata in streaming su Netflix. Si è trattato quindi di un colpo di scena per i fan che la seguono, quando infine la grande piattaforma ha comunicato che non solo sarebbe uscita la quarta stagione, ma sarebbe stata prodotta la quinta! La quinta stagione è finalmente su Netflix, per langioia di moltissimi fan. Really Sad Devil Guy è il nome del primo episodio. La stagione ha un totale di 16 episodi, 6 in più rispetto alle stagioni precedenti e proprio per questo motivo verrà suddivisa in due parti.

Parliamo adesso di Tredici. Si tratta di un teen drama che racconta tutti i fatti che hanno condotto una giovane ragazza al suicidio. Dopo la prima stagione che ha riscosso un immenso successo, di Tredici sono state fatte anche la stagione 2 e la 3, uscita ad agosto del 2019 su Netflix. La quarta e ultima stagione è uscita il 5 Giugno scorso e la produzione ha confermato che non verranno prodotte altre stagioni per questa serie.

La serie You invece, come molti sapranno, e tratta dall’omonimo libro. Si tratta di un thriller psicologico che racconta di un ragazzo il quale non si rende conto di essere uno stalker e più avanti, un assassino. Le prime due stagioni hanno riscosso successo e i fan attendono la terza, la quale è stata rinnovata. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiamo ancora novità su quando sarà possibile vedere i nuovi episodi.