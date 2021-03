Telegram vince contro WhatsApp grazie a due funzioni straordinarie

Le varie ragioni che hanno portato gli utenti a sposare Telegram abbandonando WhatsApp, non sono di certo solo in relazione alla questione della privacy. Il prossimo aggiornamento che riguarderà dunque il cambio delle condizioni e dei termini per gli utenti, ha portato moltissime persone ad abbandonare il proprio WhatsApp in favore di Telegram che però gode anche di altre funzionalità.

Ci sono ad esempio i messaggi che possono autodistruggersi, situazione che ha attirato tantissime persone. Inoltre ecco anche i canali, i quali sono spesso dediti alle offerte Amazon, proprio come il nostro ufficiale nel quale potrete entrare cliccando qui.

Telegram: queste sono le migliori caratteristiche descritte dal Play Store di Google