Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il colosso sudcoreano Samsung potrebbe annunciare a breve un nuovo tablet. Nello specifico, si tratterebbe del prossimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite e quest’ultimo ha da poco ricevuto la certificazione FCC ed è stato inoltre avvistato sul portale di benchmark Geekbench.

Samsung potrebbe annunciare un nuovo tablet di fascia media

Un nuovo tablet targato Samsung è stato avvistato in rete in queste ultime ore. Come già accennato, l’ente FCC ha da poco certificato il prossimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite e apparterrà alla fascia media del mercato. Gli schemi presenti sulla certificazione hanno confermato quanto era emerso fino ad ora. Sul retro sarà infatti collocata una singola fotocamera e non mancheranno il jack audio per le cuffie e una porta di ricarica di tipo USB Type C.

Il portale di benchmark Geekbench, invece, ci ha rivelato ulteriori dettagli tecnici. In particolare, sembra che sotto al cofano ci sarà il SoC MediaTek Helio P22 e a supportarlo ci dovrebbero essere 3 GB di memoria RAM. La parte frontale del tablet, invece, dovrebbe ospitare un display con una diagonale da 8.7 pollici. I rumors parlano inoltre della presenza di una versione solo Wi-Fi dual band e una con connettività LTE. La batteria, infine, dovrebbe avere una capienza di 5100 mAh con ricarica rapida da 15W.

Questo è quanto è emerso riguardo al prossimo tablet medio di gamma Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Vista la grande quantità di informazioni trapelate, immaginiamo che il suo debutto ufficiale sul mercato avverrà molto presto. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che secondo alcuni rumors, l’azienda starebbe progettando anche l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy Tab S7 Lite.