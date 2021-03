Esselunga lancia ufficialmente una nuova campagna promozionale intitolata Sconti Belli Sodi, con la quale promette all’utente la possibilità di raggiungere l’acquisto di prodotti di tecnologia dall’elevato potenziale generale, ad un prezzo decisamente inferiore alle aspettative.

Il risparmio, come al solito, è possibile raggiungerlo esclusivamente nei negozi fisici dislocati per il territorio nazionale, senza avere la possibilità di completare gli acquisti online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti commercializzati sono tutti legati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e completamente sbrandizzati, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Esselunga: le offerte hanno prezzi veramente assurdi

Le offerte di Esselunga portano con sé prezzi veramente assurdi, alla base della campagna troviamo un ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone che da più di un anno attira l’interesse dei consumatori, e che oggi può essere acquistato a soli 698 euro in versione da 128GB di memoria interna.

Se interessati all’ecosistema di Apple, dovete comunque sapere che è possibile completare un acquisto combinato con le Apple AirPods di seconda generazione, pagandole solo 1 euro al posto di 149 euro. Per ottenerle, come specificato, dovrete acquistare anche l’iPhone 11, non sarà ovviamente possibile scegliere altri prodotti.

L’ultima riduzione interessante riguarda la console Nintendo Switch Lite, amatissima da tanti utenti, può essere acquistata alla modica cifra di 198 euro, nelle due colorazioni giallo o nero.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga consigliamo di recarsi in negozio entro e non oltre il 17 marzo 2021.