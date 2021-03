Unieuro vuole dimostrare ancora una volta di essere il miglior rivenditore di elettronica d’Italia, superando MediaWorld, per questo motivo ha deciso di rendere disponibile una campagna promozionale di assoluto rispetto ed interesse, attivandola ovunque fino al 14 marzo.

Il volantino, come al solito, può essere sfruttato ovunque sul territorio nazionale, oltre che direttamente online sul sito aziendale. Gli acquisti completati sfruttando l’e-commerce, prevedono la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa ha superato i 49 euro (senza vincoli sulla categoria merceologica coinvolta). Molto interessante è lo sconto fisso applicato sui grandi elettrodomestici, anche da incasso, oscillante tra il 30 ed il 50%.

Unieuro: le offerte del volantino migliori di oggi

L’attenzione al dettaglio da parte di Unieuro l’ha portata a cercare di soddisfare sia coloro che vogliono acquistare un top di gamma, sia gli utenti che invece vorrebbero risparmiare al massimo.

Il miglior prodotto in promozione resta il Samsung Galaxy S20 FE, in vendita alla modica cifra di 599 euro, passando anche per soluzioni altrettanto interessanti, quali sono ad esempio Oppo Find X2 Lite proposto a 299 euro, oppure Xiaomi Mi 10T a 399 euro. Per soddisfare le richieste di coloro che invece non pretendono prestazioni elevate, ecco arrivare Xiaomi Redmi Note 8 in vendita a 149 euro, oppure un Oppo A72 da soli 169 euro.

Le occasioni non mancano, non potendole riassumere tutte in un unico articolo, rimandiamo alla visione delle pagine del volantino Unieuro che abbiamo raccolto poco sotto.