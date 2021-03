CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30, questa è la promo migliore a soli 8 euro

Scegliere il proprio gestore di fiducia è di certo una scelta importante soprattutto in relazione ad alcuni aspetti fondamentali. Questi vengono quasi totalmente rispettati da una realtà che tempo addietro non ha riscosso neanche un decimo del successo attuale.

Stiamo parlando di CoopVoce, gestore di tipo virtuale che ad oggi detiene una buona fetta di mercato. Il merito è sicuramente di un’inversione di rotta decisiva al fine del miglioramento generale della sua situazione che fino a qualche anno fa era tutt’altro che rosea. Il provider è stato in grado di migliorarsi esponenzialmente grazie ad una strategia che mette al centro i contenuti ma soprattutto qualità e prezzo. Le promo di CoopVoce ogni mese risultano tra le più interessanti proprio per queste peculiarità, le quali vengon costantemente accompagnate dalla rete TIM.

CoopVoce stupisce tutti con la sua solita ChiamaTutti TOP 30: ecco cosa include e quanto costa

Le promo di CoopVoce hanno un solo obiettivo: battere la concorrenza. Ovviamente attraverso il conseguimento di questo risultato passa anche la soddisfazione degli utenti che è semplicemente raggiungibile con la ChiamaTutti TOP 30.

Questa promo rappresenta il meglio che attualmente il provider virtuale può offrire, visti i contenuti ma soprattutto il prezzo mensile. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine anche 30 giga in rete 4G per navigare sul web sfruttando la connessione di TIM. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8,50 euro al mese per sempre, con la promo disponibile anche per i già clienti.