WhatsApp: con un metodo gratuito è possibile diventare invisibili in chat

Le funzionalità di WhatsApp sono ciò che hanno fatto grande la nota applicazione di messaggistica istantanea, la quale negli anni si è migliorata. Sono cambiati diversi aspetti, senza però mai snaturare la vera identità di questa piattaforma. Gli utenti però stanno cercando in tutti i modi di capire le intenzioni per il futuro, vista anche la volontà di cambiare le condizioni e i termini della privacy.

Con le tante funzionalità implementate si credeva che arrivasse qualcosa di più dal punto di vista proprio della privacy, senza modificarne le condizioni. Stando a quanto riportato gli utenti avrebbero trovato tra i vari metodi esistenti sul web uno che riuscirebbe a rispettare le loro volontà. Si tratta infatti di una piattaforma in grado di rendere invisibili le persone anche utilizzando WhatsApp.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile leggere i messaggi anche risultando invisibili

Da giorni si discute incessantemente riguardo ad una nuova applicazioni di terze parti in grado di rendere agli utenti la possibilità di passare da invisibili su WhatsApp. Sarebbe infatti arrivata un’applicazione in grado di far leggere i messaggi agli utenti WhatsApp pur non aprendo l’applicazione ufficiale.

Ciò che consente dunque di fare Unseen è proprio di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp per poi renderli visibili sulla sua piattaforma. In questo modo gli utenti ne guadagneranno in privacy, non risultando mai online e nel momento della lettura. Inoltre l’ultimo accesso resterà quello effettuato per l’ultima volta su WhatsApp, senza essere dunque aggiornato. L’applicazione al momento risulta gratuita ma soprattutto il legale per tutti coloro che la scaricano e la utilizzano.