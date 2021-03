WhatsApp ha aggiunto i messaggi effimeri nel settembre dello scorso anno. L’upgrade di questa funzione sarebbe già in corso, così come hanno scoperto i ragazzi di WaBetaInfo, e avverrebbe sotto forma di foto che possono essere visualizzate una sola volta.

La funzione si trova in uno stato già abbastanza avanzato nella versione beta di WhatsApp e funzionerebbe in modo simile alle immagini che possono essere visualizzate una sola volta su Instagram. Tocca per visualizzare e, una volta chiusa l’immagina, questa viene rimossa dallo smartphone.

WhatsApp, dopo i messaggi effimeri arriva un’altra grande novità

Prima che i messaggi effimeri venissero lanciati ufficialmente su WhatsApp, alcuni di noi si aspettavano che si trattasse di una funzione di autodistruzione molto simile a quella presente in Telegram, con la possibilità di scegliere tra diversi intervalli di tempo. Non è stato così: i messaggi effimeri di WhatsApp possono essere attivati ​​o disattivati, ma sempre con un periodo di sette giorni, anche se nelle beta precedenti abbiamo visto che l’app offriva più opzioni.

Per quanto riguarda la nuova funzionalità, i ragazzi di WaBetaInfo sono riusciti ad attivarla anche se non è ancora disponibile per gli utenti. Quando invii una foto, puoi scegliere se vuoi che venga vista solo una volta con una nuova icona. Queste foto verranno mostrate nella chat sfocate, di piccole dimensioni e con un testo che dice Tocca per vedere.

Toccando l’immagine, questa si apre ma non si ha la possibilità di condividere l’app con altre applicazioni. Un messaggio di avviso indica che quando chiudi la chat, la foto scomparirà. Questo avviso sembra indicare che puoi aprire la foto tutte le volte che vuoi, purché non esci dalla chat. Non è ancora noto quando questa funzionalità raggiungerà gli utenti o se arriverà.