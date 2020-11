WhatsApp: arrivano i messaggi effimeri che durano solo una settimana

Ogni novità di WhatsApp arriva grazie ai soliti aggiornamenti, i quali spesso e volentieri rappresentano il principale motivo di attesa del pubblico. Tutti coloro che utilizzano la nota applicazione di messaggistica sanno che questa spesso suole cambiare proprio per non fornire quel senso di staticità.

Effettivamente proprio questa qualità non appartiene a WhatsApp, applicazione che nonostante uno zoccolo duro ben definito non ha mai tenuto lo stesso profilo per troppo tempo. L’applicazione ha in programma tanti nuovi aggiornamenti per il futuro, anche se qualcuno si sarebbe soffermato particolarmente sul presente. Un nuovo update sarebbe arrivato in questi giorni permettendo agli utenti di ottenere una feature molto particolare e soprattutto utile.

WhatsApp: adesso arriva l’aggiornamento con i messaggi effimeri, questi dureranno al massimo una settimana

WhatsApp permette a tutti di godere delle sue funzioni, le quali spesso e volentieri vanno ben oltre la solita messaggistica. Oltre però a chiamate e videochiamate esistono dei piccoli accorgimenti che non fanno altro che semplificare le operazioni quotidiane agli utenti. Proprio con l’ultimo aggiornamento sembrerebbe essere arrivata una nuova possibilità, ovvero quella di risparmiare spazio prezioso in memoria e soprattutto di nascondere le tracce allo stesso tempo.

Con i nuovi messaggi effimeri infatti le persone avranno l’opportunità di vedere scomparire le proprie conversazioni dopo un periodo massimo di sette giorni. Si potrà prendere una conversazione singola e impostare in modo tale che dopo una settimana cancelli i messaggi. In questo modo la memoria non si riempirà inutilmente, mentre allo stesso tempo chi avrà qualcosa nascondere avrà trovato pane per i suoi denti.