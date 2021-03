The Walking Dead nasce nell’ormai lontano 2010; diretta da Frank Darabont la serie prende spunto dalla serie a fumetti illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard e scritta da Robert Kirkman. The Walking Dead ha avuto il merito di portare il filone horror zombie sul piccolo schermo raccontando della fine del mondo causata dalla piaga della non morte e di come il genere umano è sopravvissuto alla fine della civiltà.

Oggi però, dopo 10 stagioni, la serie sembra avviarsi alla sua conclusione naturale cosa che causa ai fan di tutto il mondo un sentimento agrodolce. Sembra ormai un decisione definitiva quella di concludere lo show con l’11 stagione che dovrebbe approdare sui nostri schermi già in quest’anno.

The Walking Dead: in arrivo gli ultimi episodi

Mentre stiamo ancora ammirando la 10 stagione, disponibile su Now TV, già i fan sono proiettati su quella che a detta di tutti sarà l’ultima stagione. Che si respiri aria di addio lo confermano anche le parole di Scott Gimble, CEO di MC Network e The Walking Dead: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo“.

Insomma quelle che sembrano a tutti gli effetti parole di addio. Adesso dunque non resta che attendere l’uscita dell’11 stagione, prevista per ottobre, e nel fra tempo prepararsi a dire addio al mondo e ai personaggi di The Wlaking Dead.