Probabilmente hai sentito parlare di OnePlus che è al lavoro su uno altro smartphone della serie Nord. Dopo il lancio del Nord 10 5G e del Nord N100, il Nord SE è il prossimo in arrivo. Quest’ultimo è programmato per il lancio nel primo trimestre del 2021 con batteria migliorata e velocità di ricarica più elevate.

A quanto pare, ora si scopre che non sarà così. Il Nord SE potrebbe essere fondamentalmente una variante in edizione speciale (SE) del Nord originale e presenterà caratteristiche simili ma in un aspetto leggermente diverso.

OnePlus Nord SE in arrivo ad inizio a 2021 ?

Secondo un rapporto su PhoneArena, OnePlus Nord SE è solo una variante in edizione speciale di OnePlus Nord. Questo modello in edizione speciale è stato realizzato in collaborazione con il designer Joshua Vides, artista grafico di Los Angeles che si distingue per le sue illustrazioni monocromatiche disegnate a mano.

OnePlus Nord SE avrà le stesse caratteristiche hardware del Nord esistente, con forse sfondi personalizzati. All’esterno, ci sarà qualche differenza visibile nel pannello posteriore appositamente progettato. Secondo quanto riferito, il Nord SE avrà tutte le specifiche e le caratteristiche chiave del Nord originale, incluso il familiare schermo Fluid AMOLED da 6,44 pollici che vanta un display HDR10 + a 90Hz.

Lo smartphone potrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 765G, con una batteria da 4.115 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W e potrebbe essere disponibile in tre opzioni di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Poiché non è previsto alcun aggiornamento hardware significativo nel Nord SE, supponiamo che si tratterà solo di uno smartphone OP Nord con sottili modifiche esterne. Si dice che lo smartphone farà un’apparizione ufficiale nel marzo 2021.