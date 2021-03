OnePlus dovrebbe lanciare la sua nuova serie OnePlus 9 questo mese. Si dice che la società rilascerá fino a quattro nuovi prodotti, tra cui OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R e OnePlus Watch. Mentre OnePlus deve ancora confermare una data di lancio concreta, la società ha fissato l’8 marzo come data per un annuncio imminente.

Nel frattempo, una nuova fuga di notizie ha rivelato la data di preordine per la serie OnePlus 9 e un’offerta promozionale che OnePlus sta pianificando. Le nuove informazioni provengono dal sempre affidabile Evan Blass, che ha rivelato che la serie OnePlus 9 andrà in preordine il 23 marzo e che i primi acquirenti potranno richiedere un paio di auricolari wireless OnePlus Buds Z in omaggio.

OnePlus 9 potrebbe essere annunciato a breve

Blass osserva che questa offerta si applicherà sia alla variante normale che a quella Pro di OnePlus 9, ma non è chiaro se questa promozione sarà disponibile in tutti i paesi in cui OnePlus venderà i due dispositivi. Nei paesi idonei, coloro che preordinano OnePlus 9 riceveranno una versione normale degli auricolari OnePlus Buds Z TWS mentre i preordini OnePlus 9 Pro riceveranno la speciale Steve Harrington Edition di Buds Z.

OnePlus ha fatto un’offerta promozionale simile per ultimo anno in cui ha lanciato la serie OnePlus 8. All’epoca, OnePlus offriva in bundle un paio di Bullets Wireless Z e un pad di ricarica wireless Warp Charge 30. Il normale OnePlus 9 (nome in codice limonata) dovrebbe presentare un display piatto da 6,5 ​​pollici full HD + 120Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, una fotocamera principale da 48 MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

OnePlus 9 Pro, d’altra parte, presenterà un display curvo AMOLED da 120 Hz da 6,7 ​​pollici, Snapdragon 888 SoC abbinato a 12 GB di RAM e 128 GB di memoria, un array di quattro fotocamere con marchio Hasselblad e la stessa batteria da 4.500 mAh il modello normale con supporto di ricarica da 65 W.

Infine, il presunto OnePlus 9R potrebbe anche debuttare insieme ai modelli normali e Pro. Tuttavia, a questo punto si sa molto poco delle sue specifiche e del design, anche se si prevede che includa il chipset Snapdragon 870 di Qualcomm.