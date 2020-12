Samsung ha aperto le prenotazioni per i suoi prossimi device top di gamma. Parliamo dei tanto attesi Galaxy S21. Da oggi, gli smartphone di questa nuova serie potranno essere preordinati negli Stati Uniti.

Individuate per la prima volta da XDA Developers nell’app Samsung Shop, le prenotazioni per gli smartphone in arrivo possono essere effettuate anche tramite un collegamento sul sito Web di Samsung. Nella pagina aperta, si legge “Preparati a passare alla prossima galassia”.

Samsung Galaxy S21: preorder aperti fino a gennaio 2021

Color che si registrano per il preordine tramite il sito Web riceveranno $ 50 in credito istantaneo per l’acquisto di accessori per il Galaxy S21, S21 Plus, di S21 Ultra. Un credito istantaneo aggiuntivo di $ 10 verrà concesso a coloro che completano il preordine utilizzando l’app Samsung Shop.

Samsung ha anche incluso un’opzione di permuta che può farti ottenere un credito istantaneo fino a $ 700 se cambi il tuo vecchio smartphone con uno dei nuovi dispositivi. Come per il sito web di Samsung, i preordini per gli smartphone Galaxy S21 dureranno fino al 28 gennaio 2021. Tuttavia, le offerte di credito di prenotazione sono valide solo per i clienti che prenotano i loro preordini fino al 13 gennaio, 23:59 ET e completano i loro preordini tra il 14 gennaio 2021 e il 28 gennaio 2021.

Questo potrebbe essere una conferma che Samsung rilascerá la nuova serie Galaxy S21 il 14 gennaio, come previsto. Ció significa anche che le spedizioni per questo device inizieranno entro la fine di gennaio. Speriamo che la societá rilasci presto nuovi dettagli ufficiali sulla serie Galaxy S21.