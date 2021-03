Questa pandemia non ha certo aiutato le persone a sfruttare spazi all’aperto per dedicarsi all’attività fisica. Lo smart working e la didattica a distanza invece, in tempo di Covid, sono diventate le soluzioni ormai scelte da diverse aziende e dalla Pubblica Istruzione. Che sia in ufficio oppure a casa, comunque il tempo che si passa davanti ai monitor è sempre molto. Da qui nascono problemi alla schiena, calo della vista e altri. Tuttavia ce n’è uno che sta colpendo molti e che risulta tra i più odiati e dolorosi: il mal di testa. Causato dall’uso del PC, per molti sembra essere diventato il terzo incomodo nella loro vita impossibile da sfrattare.

Al contrario invece ci sono 4 soluzioni che permettono, col tempo, di dire addio al mal di testa o alla cosiddetta “sindrome da PC“. Ecco cosa è possibile fare per migliorare la propria salute sotto questo aspetto.

Ecco 4 soluzioni per dire addio al mal di testa da PC

Sono 4 le soluzioni che si possono adottare per risolvere definitivamente il problema del mal di testa da PC. Ovviamente alcune richiedono una certa disciplina che, chi è colpito regolarmente, non tarderà a fare propria.