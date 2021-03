I vaccini oggi disponibili per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e, dunque, la COVID-19 della quale è responsabile, sono numerosi. Abbiamo iniziato a conoscere le formulazioni delle case farmaceutiche Pfizer, Astrazeneca, Moderna e Oxford. Oggi, però, anche la famosissima casa farmaceutica Johnson & Johnson ha messo a punto la sua preparazione vaccinale per cercare di prevenire lo sviluppo della COVID-19. E, proprio a proposito di questo ultimo vaccino sviluppato, la Food and Drug Administration (FDA) americana ne ha approvato la somministrazione negli USA.

Il vaccino anti-COVID della Johnson & Johnson è un vaccino che si somministra in un’unica dose. Ciò, come abbiamo sentito dire in questi giorni, si discosta dagli altri vaccini che, al contrario, richiedono una doppia somministrazione per poter essere considerati efficaci. La FDA, prima di dare il via libera alla somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson ne ha, ovviamente, valutato, l’efficacia. Tale preparazione farmaceutica sembrerebbe ridurre globalmente del 66,1% le infezioni, anche moderate, da nuovo coronavirus. Questa efficacia, però, raggiunge valori addirittura dell’85% contro le forme gravi di COVID-19 e sembra arrivare al 100% nell’evitare le ospedalizzazioni e le morti per COVID-19. La protezione offerta dal vaccino inizia a partire dai 28 giorni dopo la somministrazione dell’unica dose del farmaco.

La FDA ha valutato anche tutte le sperimentazioni che la casa farmaceutica ha eseguito per dimostrare l’efficacia del proprio prodotto. Nello specifico, il vaccino è stato sperimentato, negli studi di fase 3, negli USA, in Sudafrica e in America Latina, proprio nel massimo periodo di diffusione delle varianti di SARS-CoV-2. Ciò ha consentito di ottenere una mole di dati maggiori riguardo alla protezione offerta contro le nuove versioni del patogeno.

Ad oggi, la FDA ha concesso l’autorizzazione per tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni, nonostante per i soggetti over 60 siano stati raccolti meno dati in fase sperimentale.