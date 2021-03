Stare al passo con le ultime notizie dai tuoi siti Web preferiti potrebbe rivelarsi molto più semplice per gli utenti di Google Chrome poiché Google sta testando un nuovo pulsante Segui. Chrome Story ha individuato per la prima volta il nuovo pulsante in una build recentemente rilasciata di Chrome Canary che consente agli sviluppatori di testare le ultime funzionalità in arrivo nel browser.

Al momento puoi già seguire argomenti specifici utilizzando il feed “Scopri” dell’app Google che viene visualizzato anche quando apri una nuova scheda in Chrome per Android. Nel feed Scopri, puoi aggiungere argomenti che ti interessano seguire o escludere quelli che non ti interessano.

Chrome, Google non ha ancora annunciato la funzionalitá

Google ha anche recentemente aggiunto l’opzione per condividere e mettere mi piace ai contenuti sul suo feed Scopri, motivo per cui l’aggiunta di un pulsante Segui ha molto senso. Mentre Chrome Story crede che il nuovo pulsante Segui sarà integrato con il feed Discover di Google, altri hanno ipotizzato che la società potrebbe creare un sostituto per Google Reader.

Per chi non lo conoscesse, Google Reader era un feed RSS gestito dal gigante della ricerca che è stato interrotto nel 2013. Prima che esistessero app e servizi di social media, molti blog di WordPress presentavano pulsanti RSS. Essi consentivano agli utenti di seguire un sito per nuovi aggiornamenti senza dover ricontrollare manualmente ogni volta.

Sebbene l’RSS esista ancora, la decisione di Google di interrompere Google Reader e l’ascesa dei social media lo hanno reso un modo meno popolare per le persone di ottenere le loro notizie. Dovremo attendere un annuncio formale da parte di Google per sapere se la società aggiungerà un pulsante Segui a Chrome. Fino ad allora, puoi sempre scaricare Chrome Canary per testare le nuove funzionalità in arrivo su Chrome prima che vengano aggiunte alle build stabili.