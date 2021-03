Le già numerose anticipazioni sui prossimi passi di Apple aumentano costantemente. Anche il noto analista Ming-Chi Kuo ha avanzato le sue ipotesi svelando parecchi dettagli sui prossimi iPhone 13, sulla nuova versione di iPhone SE 3 e sul tanto agognato iPhone Fold pensato da Apple, ma alcune novità riguardano anche i futuri iPhone 14.

iPhone 13, iPhone SE 3 e iPhone Fold: ecco le previsioni di Kuo sulle prossime mosse di Apple!

Le previsioni di Kuo si soffermano sui prossimi dispositivi di casa Apple, compresi i futuri iPhone 14 e il primo iPhone pieghevole sul quale il colosso è già a lavoro da tempo.

Iniziando dagli iPhone 13/12S, anche Kuo conferma l’arrivo di quattro versioni, compreso il modello “mini” con display da 5,4 pollici, nonostante lo scarso successo riscosso dall’iPhone 12 mini le cui vendite non hanno raggiunto livelli particolarmente alti. L’analista prosegue smentendo quanto trapelato circa la presenza del Touch ID sotto il display e continua ribattendo che nessun iPhone quest’anno sarà privo di porte. Non poteva mancare il riferimento al notch che, secondo Kuo, sarà presente ma con dimensioni ridotte rispetto agli attuali modelli. In merito all’adozione da parte di Apple di display con tecnologia LTPO l’analista si esprime ritenendo che la caratteristica sarà prerogativa dei modelli Pro. Questi ultimi saranno, inoltre, gli unici ad accogliere il sensore LiDAR mentre su tutti i modelli sarà presente un nuovo sensore ultra-wide.

Kuo ritiene che soltanto nel 2022 si assisterà al lancio di alcuni iPhone privi di notch. Gli iPhone 14, quindi, potrebbero mantenere invariata la classificazione in quattro modelli e le due versioni Pro e Pro Max potrebbero essere le uniche con display punch-hole.

Sul primo iPhone Fold di Apple le informazioni offerte non sono numerose. Si fa riferimento soltanto al lancio, previsto non prima del 2023, e alla possibilità che Apple decida di adottare un display le cui dimensioni saranno di circa 7,5/8,00 pollici.

Le indiscrezioni non trascurano l’atteso iPhone SE 3 che sembrava essere molto vicino al lancio, inizialmente previsto per il mese di aprile, e che potrebbe in realtà non arrivare prima del 2022.