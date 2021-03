Una nuova indiscrezione riferisce l’ennesimo probabile dettaglio sul futuro iPhone 13 ritenendo possibile il lancio da parte di Apple di un modello privo di porte. La voce circola ormai da tempo e lo stesso Prosser nei mesi scorsi aveva sostenuto che tra le intenzioni del colosso vi fosse quella di rilasciare un iPhone portless. L’ipotesi trova adesso sostegno nella mossa compiuta dal colosso di Cupertino che sembra essere a lavoro su una modalità di ripristino e recupero dati in un iPhone in cui è assente la porta Lightning.

iPhone 13 portless e con Touch ID inserito sul lato!

L’introduzione del Touch ID su iPhone 13, che potrebbe trovare posto sulla parte laterale, potrebbe essere contrapposta all’eliminazione delle porte. Apple potrebbe infatti avere intenzione di optare per la creazione di nuovi iPhone nei quali saranno assenti le porte Lightning.

La notizia proviene da Appleosophy che si sofferma sulla nuova funzione Internet Recovery sulla quale Apple sarebbe a lavoro. La funzione proporrebbe tre diverse procedure tramite le quali i possessori dell’ipotetico iPhone privo di porte potrebbero comunque ripristinare il dispositivo senza così dover far ricorso al collegamento con un computer.

Tra le soluzioni pensate da Apple vi è la possibilità di recuperare i dati attivando manualmente una modalità di recupero automatica ma anche quella di poggiare sull’utilizzo del Bluetooth o di usufruire di una sorta di porta inserita nell’alloggio attualmente dedicato alla SIM.

E’ ancora troppo presto per dar per certo l’arrivo di un iPhone portless ma, dati i passi in avanti compiuti da Apple negli ultimi tempi e le novità di cui iPhone 13 dovrebbe essere portatore secondo le indiscrezioni trapelate in queste settimane, la possibilità non sarebbe da escludere.

iPhone 13: presentazione e lancio

Alcune novità iniziano a farsi strada anche sulla possibile data di lancio della nuova generazione di iPhone. A riguardo le notizie non sono del tutto coerenti: alcune voci ritengono che l’evento di presentazione si terrà l’8 settembre e che i dispositivi saranno rilasciati il 17 settembre; altre, invece, indicano il 24 settembre come data di lancio.