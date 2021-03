Instagram continua a implementare nuove funzionalità, alcune “ispirate” a quelle già presenti su altri Social. L’ultimo aggiornamento di Instagram ha aggiunto le Live Rooms, per trasmettere in diretta con un massimo di tre persone. Fino a qualche ora fa, come sappiamo, era possibile aggiungere un solo utente in una trasmissione dal vivo. Le Live Rooms saranno presto disponibili per tutti gli utenti a livello globale.

Consentendo trasmissioni in diretta per quattro persone, l’obiettivo di Live Rooms, come spiegato da Instagram, è di aprire più opportunità creative : dall’avvio di un talk show, alla creazione insieme ad altri artisti, all’organizzazione di sessioni di domande e risposte, alla creazione di più tutorial interessanti, o semplicemente una chiacchierata con più amici. Instagram lancia Live Rooms, le dirette fino a 4 persone

Con Live Rooms, gli spettatori potranno anche acquistare badge host e utilizzare altre funzionalità interattive come lo shopping e gli eventi di raccolta fondi dal vivo . Inoltre, Instagram garantisce di star valutando strumenti più interattivi, come i controlli del moderatore o le funzioni audio che saranno disponibili nei prossimi mesi.