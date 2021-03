Iliad: la promo di marzo è la Flash 70 che regala il 5G, ecco il prezzo

Parlando di Iliad non si può fare altro che asserire quanto questo gestore sia diventato un punto fermo della telefonia mobile italiana. Sono infatti anni che le sue offerte riescono a mettere i bastoni tra le ruote anche alle aziende più quotate come Vodafone o magari TIM.

Il merito è da attribuire ad una strategia azzeccata fin dal primo giorno, la quale passa attraverso l’offerta di soluzioni che non cambiano mai nel tempo né dal punto di vista dei contenuti, né dal punto di vista del prezzo mensile. Ormai oltre tre anni fa sono nate tre o quattro offerte, le quali nel corso del tempo sono state riproposte. Ora però il colpaccio da parte di Iliad è avvenuto grazie al lancio sul sito ufficiale di una promo senza eguali. Stiamo parlando della Flash 70, promo che aveva fatto capolino già durante la fine dello scorso mese di gennaio.

Iliad: la Flash 70 diventa disponibile in pianta stabile, ecco cosa comprende e quanto costa

Nessuno credeva che sarebbe successo ed invece ecco comparire la Flash 70 sul sito ufficiale senza date di scadenza. La celebre offerta che più volte ha portato gli utenti a scegliere Iliad, ora è disponibile senza limiti di tempo.

Ciò significa che potrà essere sottoscritta fino a data da destinarsi. Al suo interno sono presenti i migliori contenuti per un prezzo mensile di soli 9,99 euro al mese per sempre. Ecco quindi minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, messaggi senza limiti verso tutti e 70 giga con in regalo la connessione in 5G.