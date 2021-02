Iliad: 70 giga in 5G con un regalo strepitoso, ecco la nuova promo

La concorrenza è diventata molto semplice da battere per una realtà come Iliad, la quale si occupa di telefonia mobile in Italia ormai da tre anni e oltre. Questo gestore che è arrivato te lo scetticismo generale ha poi dimostrato di poter dire la sua senza troppe problematiche. Le promo lanciato inizialmente hanno continuato a persistere fino ad oggi, comportando un grosso innalzamento del numero degli utenti fino ad arrivare a oltre 7 milioni attuali.

Il noto provider infatti mette a disposizione del pubblico il meglio che si possa trovare nel mondo della telefonia. Coloro che vogliono qualità, quantità e convenienza vanno a nozze con Iliad, gestore che infatti è migliorato anche dal punto di vista della qualità di ricezione. Inoltre ora sul sito ufficiale è disponibile quell’offerta che in tanti non sono riusciti a sottoscrivere durante gli scorsi mesi visto che era soggetta ad una periodicità.

Iliad: la Flash 70 è ora disponibile con il 5G che viene offerto in regalo dall’azienda

Ancora una volta Iliad riesce a far parlare di sé e a far ricredere gli scettici. Questo gestore sta riuscendo infatti a mettere sempre più carne al fuoco, ovviamente senza bruciare nulla. Le sue offerte sono tutte disponibili e ora se ne aggiunge una che in realtà non è neanche troppo nuova. Stiamo parlando dell’ultima Flash 70, promo che in realtà è già arrivata diverse volte ma solo per un determinato periodo di tempo. Ora questa è disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale per tutti coloro che la vogliono sottoscrivere.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e ben 70 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre il 5G viene offerto gratis con il prezzo di 9,99 € mensili della promo.