Il famoso editor di foto e video VSCO porta finalmente la sua fotocamera DSCO su Android, per creare video in loop in stile boomerang. È disponibile con una nuova opzione all’interno dell’applicazione stessa, ma solo per coloro che sono abbonati al servizio premium di VSCO.

VSCO nasce come applicazione con cui applicare filtri professionali alle foto, approdando prima su iOS e poi su Android. L’app nel tempo ha inglobato sempre più opzioni e funzionalità, consentendo anche di modificare i video con diverse opzioni, come DSCO, una funzionalità che permette di realizzare un piccolo video riprodotto in loop. DSCO è ora su Android.

DSCO, l’app per creare video in loop di VSCO è approdata sul Google Play Store

Non appena apri l’app VSCO dopo l’ultimo aggiornamento e finché l’account ha un abbonamento premium, appare l’avviso: DSCO è ora disponibile su Android. Ecco come utilizzare la nuova funzionalità: