Chi usa Instagram regolarmente ha notato che l’ultimo aggiornamento permette di sincronizzare l’applicazione con i contatti di WhatsApp, l’app di comunicazione di Facebook.

Vuoi sapere se il tuo account WhatsApp è collegato a Instragram?

Per sapere se WhatsApp è stato sincronizzato con Instagram, dobbiamo entrare nel social network della fotografia e visitare la sezione ‘Modifica profilo’. Quindi, seleziona “Opzioni di contatto”, lì troverai le informazioni che sono pubbliche nel tuo profilo, sia e-mail che numero di telefono.

Se hai l’ultima versione di Instagram, puoi aggiungere il tuo numero di telefono e connetterti con WhatsApp. Ricorda che ti verrà inviato un codice di verifica per sapere che è il tuo cellulare.

Nel caso in cui un utente voglia parlare con te su WhatsApp e stia navigando nel tuo profilo, troverà il tuo numero e con il link potrà registrarti nella sua lista dei contatti.

Passaggi per cambiare il colore degli emoji di WhatsApp

Cerchi una personalizzazione più profonda nell’app Whatsapp? Quindi usa questo trucco per cambiare il colore degli emoji nell’app. Sebbene abbia avuto una battuta d’arresto a gennaio, dopo che è stata superata nei download da Telegram, l’app continua ad essere aggiornata per offrirti più strumenti per aiutarti a scrivere.

Vuoi decorare le tue chat? A partire dalla metà del 2020 Whatsapp ha integrato nella propria piattaforma la possibilità di inviare non solo adesivi statici, ma anche dinamici. Anche accompagnarli con suoni diversi.

Ma c’è un dettaglio che pochissimi conoscono, ed è la funzione per poter cambiare il colore degli emoji dell’applicazione in quello che si desidera. Come si fa?

È abbastanza semplice e non è necessario installare un’applicazione di terze parti, poiché tutto ciò viene fatto da Whatsapp . Qui ti diciamo tutti i trucchi.

COME CAMBIARE IL COLORE DI WHATSAPP EMOJIS

Dall’inizio dell’anno, Whatsapp è stato aggiornato per portarti varie funzioni, questo ha portato con sé anche la possibilità di cambiare il colore degli emoji che desideri. Basta fare questi passaggi:

La prima cosa che dovresti fare è aprire WhatsApp.

Quindi inserisci qualsiasi conversazione.

Ora apri la tastiera delle emoji.

Dopodiché, cerca semplicemente una delle professioni che si trovano sulla tastiera di WhatsApp.

Premi per circa 1 o 2 secondi e vedrai che alcuni emoji cambiano assolutamente colore.

Scegli quello che ti piace, o quello che si identifica con te, e il gioco è fatto. Lo avrai già su WhatsApp.

Hai qualche problema? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, dovresti scrivere alla loro email di contatto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. Puoi anche fare la stessa richiesta dal tuo iPhone.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo usando questo link. Lì devi semplicemente inserire il tuo numero di telefono, oltre al codice della tua regione, e poi scrivere il tuo messaggio dopo esserti identificato. Puoi anche bloccare il tuo account nel caso in cui non lo usi più.