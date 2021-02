Lo sconto fisso del 18,03% su ogni singolo acquisto effettuato da Trony scade oggi, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per godere delle stesse identiche riduzioni, in quanto la campagna promozionale verrà completamente disattivata alla chiusura odierna dei negozi.

Il volantino, intitolato Sconto IVA, che ha soddisfatto per lungo tempo le richieste e le necessità di milioni di consumatori, è ormai prossimo alla disattivazione. Gli acquisti sono ancora oggi effettuabili solamente in negozio, non sul sito ufficiale, con possibilità inoltre di optare per una rateizzazione a Tasso Zero per ogni ordine del valore superiore ai 199 euro.

Trony: queste sono le migliori occasioni del momento

Con il volantino Trony non si scherza, sebbene si tratti di uno sconto IVA, è importante sapere che le riduzioni fisse applicate, non corrisponderanno mai al 22%, ovvero al valore effettivo dell’imposta, poiché quest’ultima viene applicata su un listino completamente differente, inferiore al prezzo finale che vediamo mostrato direttamente sul cartellino.

Nel momento in cui viene effettuato lo scorporo dell’IVA, chiaramente l’incidenza di quest’ultima sulla cifra è inferiore, e di conseguenza non comporterà uno sconto del 22%, ma del 18,03%. La campagna promozionale può essere applicata a qualsiasi prodotto attualmente in commercio, senza distinzioni o limitazioni particolari, nemmeno da un punto di vista di livello minimo di prezzo.

Per avere maggiori informazioni in merito al volantino Trony, ricordandone la scadenza oggi, dovete aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo come galleria fotografica.