Esselunga incanta nuovamente la popolazione italiana riuscendo a lanciare una campagna promozionale veramente interessante, tramite la quale ci si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad un prodotto assolutamente inedito, ad un prezzo non particolarmente elevato.

Il risparmio passa, come per tutte le soluzioni dell’azienda, esclusivamente nei singoli punti vendita, ciò sta a significare che per completare l’acquisto l’utente sarà costretto a recarsi personalmente in negozio, senza possibilità di godere degli stessi sconti online sul sito ufficiale. Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, inoltre, le scorte distribuite nelle varie location sono limitate, e purtroppo potrebbero terminare prima del previsto.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon e ricevete tutti i codici sconto, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Esselunga: le occasioni sono assolutamente invitanti

Le occasioni disponibili da Esselunga sono assolutamente invitanti, e possono convincere gli utenti all’acquisto, sebbene il prodotto in promozione non sia un top di gamma, né uno smartphone. Stiamo parlando del Mediacom 14 Edge, una sorta di ibrido tra un notebook ed un tablet, in vendita a circa 279 euro.

Osservando da vicino la scheda tecnica, notiamo la presenza di un piccolo display IPS LCD da 14 pollici (non touchscreen), con un processore Intel Celeron N3350 accoppiato con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, per finire purtroppo con soli 5000mAh.

Un prodotto consigliato per gli utenti che vogliono spendere pochissimo, e sono alla ricerca di un modello da utilizzare principalmente per scopi lavorativi, e senza troppe pretese in ambito prestazionale. Per osservarlo da vicino, prima di recarsi in negozio, è possibile collegarsi al sito di Esselunga.