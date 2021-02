Stranger Things: la quarta stagione si farà, ma quando sarà possibile vederla?

Stranger Things è giunta su Netflix con la terza stagione regalandoci un lockdown più o meno sopportabile. Finalmente alcune voci ci confermano che una season 4 riusciremo senza dubbio a vederla ma non sappiamo ancora quando esattamente. Nell’attesa, ecco tutti gli aggiornamenti sulla serie tv.

La prima notizia che ha fatto preoccupare gli animi degli spettatori risale alla protagonista Millie Bobby Brown, la quale nei mesi scorsi ha pubblicato su Instagram una frase fraintendibile. La ragazza, rivolgendosi a Sadie Sink, scrisse: “Mentre ci salutavamo, ho dato alla mia migliore amica un enorme abbraccio e le ho detto che le voglio tanto bene. Sorelle per sempre.!”. Fortunatamente Netflix, il 30 settembre, ha poi smentito tutto rendendo ufficiale il rinnovo di Stranger Things per la stagione 4.

A confermare ulteriormente l’arrivo vi è Joe Keery, la quale nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram un nuovo manifesto che ha acceso la curiosità e alimentato le speranze di ognuno di noi

Stranger Things: le grandi notizie sulla serie sono arrivate?

Secondo TVLine, le riprese sarebbero dovute cominciare a gennaio 2020, per terminare poi verso agosto. I tempi, anche a causa del coronavirus, sono cambiati. Ciononostante i fratelli Duffer hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka.”