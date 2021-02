Una delle offerte WindTre presenti in listino che consente di ottenere mensilmente un’abbondante quantità di Giga di traffico dati è la XLarge Easy Pay, una tariffa appartenente al pacchetto All Inclusive che tutti i nuovi clienti possono facilmente attivare tramite il sito ufficiale dell’operatore. L’offerta rappresenta la via di mezzo, in termini di contenuti e costo, tra la WindTre Large e la WindTre Unlimited, infatti, prevede una spesa di 16,99 euro al mese e permette di utilizzare: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

WindTre XLarge con 100 GB, 200 SMS e minuti illimitati per tutti i nuovi clienti!

WindTre permette di attivare la sua offerta XLarge attraverso il sito ufficiale o nei punti vendita. I nuovi clienti possono richiederla acquistando una nuova SIM al costo di 10,00 euro e decidendo di effettuare o meno la portabilità del numero dal precedente operatore.

L’offerta WindTre XLarge è disponibile in versione Easy Pay, quindi, al momento dell’attivazione sarà fondamentale indicare la modalità di pagamento con la quale si desidera sostenere le spese previste. WindTre consente di scegliere tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

Il costo di rinnovo dell’offerta WindTre XLarge, come già anticipato, ammonta a 16,99 euro al mese e consente di usufruire dei contenuti proposti dalla tariffa e di alcuni servizi extra, tra i quali:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di navigazione hotspot

il servizio Ti ho Cercato

I clienti, inoltre, hanno la possibilità di scaricare, gratuitamente, su qualunque dispositivo, l’app ufficiale WindTre.