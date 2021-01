Il listino offerte dell’operatore WindTre vanta sempre numerose opzioni dai contenuti quanto più vari e adeguati appositamente a fasce ben precise di utenti, il più delle volte definite in base all’età. I nuovi clienti possono infatti scegliere la tariffa che ritengono più opportuna e richiederne l’attivazione spesso usufruendo di alcune agevolazioni che riguardano sostanzialmente il costo previsto per il rinnovo o la quantità di Giga di traffico dati prevista. Il pacchetto WindTre All Inclusive, ad esempio, comprende tariffe in grado di garantire ogni mese degli ottimi contenuti e soprattutto delle ottime quantità di Giga. Al pacchetto in questione appartiene la WindTre XLarge con Easy Pay che offre ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre XLarge: ecco l’offerta con 100 GB rivolta a tutti i nuovi clienti!

La tariffa WindTre XLarge con Easy Pay può essere richiesta indipendentemente da tutti i nuovi clienti, qualunque sia il gestore di provenienza o l’età. L’operatore consente di attivarla attraverso modalità differenti: è possibile richiederla tramite il sito ufficiale e ricevere la SIM a casa; effettuare il pre ordine online; o recarsi in uno dei numerosi punti vendita WindTre.

L’offerta è disponibile nella versione Easy Pay, ciò implica la scelta di una delle modalità di pagamento suggerite dal gestore. I nuovi clienti che ne richiedono l’attivazione, dunque, dovranno optare per la carta di credito, il conto corrente o una carta conto.

Il costo previsto per il rinnovo sarà di 16,99 euro al mese e includerà anche i seguenti servizi aggiuntivi: