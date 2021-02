Non sappiamo ancora quando uscirà la prossima stagione di “Stranger Things”, ma i fan possono pensare che sia la stagione più “oscura” fino ad oggi, secondo l’attore Finn Wolfhard.

“Ogni stagione diventa più buia. Davvero, dirò con la stagione 3 che ero tipo, questa è la stagione più oscura che ci sarà mai, come i topi che esplodono e tutto il resto “, ha detto la star di” Stranger Things “in una recente intervista con CBC Radio , secondo il sito di intrattenimento Complex. “Ma in realtà, la quarta stagione finora, è la stagione più oscura che ci sia mai stata.”

“Ogni anno, viene amplificato”, ha continuato Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler in “Stranger Things”. “Ogni anno diventa più divertente, oscuro e triste, e tutto il resto. Ogni anno lo amplificano. ”

Nell’intervista, Wolfhard ha anche parlato di alcuni dei nuovi personaggi dello show e della sequenza temporale della produzione, secondo la rivista NME .

“Sono così entusiasta che la gente lo veda”, ha detto. “È stato un lungo tentativo.”

Gaten Matarazzo, la collega star di “Stranger Things” di Wolfhard, ha già affermato che le riprese della nuova stagione sono state ” un processo più lento del solito” durante la pandemia, secondo quanto riportato da Deseret News.

“Il che sta davvero dicendo qualcosa perché ci prendiamo il nostro tempo dolce per fare lo spettacolo comunque”, ha detto l’attore alla rivista People il mese scorso. “Quindi non è così costante o coerente come penso che chiunque di noi vorrebbe che fosse, ma facciamo del nostro meglio e lo suoniamo a orecchio.

“Penso che la cosa più importante sia che quando stiamo lavorando, stiamo tutti al sicuro”, ha aggiunto Matarazzo. Secondo quanto riferito, il ritardo nella produzione della quarta stagione ha portato a una sceneggiatura migliore.

“Ha avuto un impatto molto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l’intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente avevano prima”, Shawn Levy, esecutivo di “Stranger Things” produttore, ha detto a Collider l’anno scorso.

“Quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse migliore che mai.”

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la nuova stagione, che secondo IMDb ha nove episodi e dovrebbe uscire quest’anno.