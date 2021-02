L’ultimo aggiornamento software ha mandato fuori controllo i robot aspirapolvere Roomba. I consumatori coinvolti hanno riferito che i robot improvvisamente si comportano come se fossero “ubriachi”, sbattono contro i mobili, perdono il senso dell’orientamento e non riescono a trovare la strada giusta.

I bug trovati riguardano i robot aspirapolvere i7 e s9 di iRobot, stando a quanto dichiarato su diversi rapporti presenti su Reddit e Twitter. Un portavoce di iRobot, che produce gli aspirapolvere Roomba, ha affermato che i problemi verranno risolti con un altro aggiornamento software. Potrebbero essere necessarie diverse settimane.

Normalmente, i robot Roomba sono in gran parte autonomi. Infatti, mappano la stanza o le stanze in cui devono passare per aspirare la polvere e lasciano regolarmente il loro dock di ricarica per farlo, prima di fare il viaggio di ritorno in vista del round successivo. Tuttavia, il nuovo aggiornamento rilasciato recentemente ha causato dei guasti irrimediabili se non con un ulteriore aggiornamento. Come accennato poco fa, i robot colpiti da questi bug sembrano fuori controllo, del tutto ingestibili. Nel peggiore dei casi, rimangono bloccati al centro della stanza, incapaci di svolgere il loro compito.

Robot Roomba fuori controllo, il colpevole è l’aggiornamento software

Come molti dispositivi domestici intelligenti, i robot Roomba si aggiornano automaticamente. Ciò significa che gli utenti potrebbero non essere consapevoli che il loro robot aspirapolvere ha già scaricato il software problematico. Sembra che iRobot stia automaticamente ripristinando il software responsabile. Gli utenti che hanno la versione 3.12.8 del firmware sono quelli che più di tutti stanno riscontrando problemi. Alcuni hanno suggerito su Reddit che tornare indietro e annullare quell’aggiornamento software non risolve alcun problema.

Dunque, è l’azienda l’unica che può trovare un rimedio effettivo. “Abbiamo lavorato con i clienti interessati per ripristinare il software del loro robot. Stiamo anche implementando un aggiornamento per garantire che eventuali problemi simili vengano evitati in futuro”, ha dichiarato iRobot a USA Today.