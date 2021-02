Nasce RaiPlay Sound, la nuova applicazione per l’ascolto di radio e podcast che a partire da maggio 2021 andrà a sostituire l’attuale app RayPlay Radio. Si tratta di una piattaforma per l’audio digitale molto importante per la società, come anche dichiarato ufficialmente in queste ore.

Arriva l’app RaiPlay Sound a partire da maggio per l’ascolto digitale

La società punta molto sulla sua nuova piattaforma di ascolto digitale. Con l’app RaiPlay Sound, infatti, sarà possibile accedere a tutti i canali radio della RAI e ascoltare nuovamente anche delle puntate precedenti, ricalcando quanto già fatto con i programmi TV su RaiPlay. Oltre a questo, si punterà molto su podcast originali, live in streaming e programmi on demand.

Fabrizio Salini, ovvero l’amministratore delegato della Rai, ha così commentato questo importante annuncio: “Oggi è una giornata bella per tutta la Rai, circa due anni e mezzo fa al nostro insediamento tra i nostri obiettivi c’era quello di portare la Rai nel mondo digitale trasformandola in media company, credo che ci siamo riusciti. Abbiamo cominciato con RaiPlay varcando una nuova frontiera, ponendoci obiettivi ambiziosi e non spaventandoci della concorrenza delle multinazionali, ci siamo imposti con orgoglio. Ora con RaiPlay Sound andiamo a costruire un’altra parte consistente di questo universo, ci confronteremo senza paura con le realtà internazionale, la Rai ha un archivio e un bagaglio culturale ineguagliabili”.

Come già accennato, sarà possibile usufruire di questa nuova app per l’ascolto digitale di Rai a partire dalla fine del mese di maggio 2021. Basterà semplicemente scaricarla dallo store del proprio smartphone.