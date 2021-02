Fantastica iniziativa di Carrefour che sta regalando un buono sconto del valore di 20 euro a tutti i clienti. La nota catena di supermercati e ipermercati francese ha deciso di offrire la possibilità a diversi utenti di sperimentare la spesa online accedendo a questo interessante sconto. Ecco tutti i dettagli e soprattutto il codice per attivarlo.

Carrefour regala un buono sconto da spendere online: ecco il codice

Entro il 28 febbraio 2021 e per un acquisto minimo di 80 euro, Carrefour regala un buono sconto del valore di 20 euro. Valido per una spesa online e scegliendo il ritiro presso un punto vendita, permette di risparmiare una bella cifra.

Per ottenere il buono sconto basta andare sul sito ufficiale di Carrefour nella sezione “promozioni“. Una volta scelti tutti i prodotti necessari, facendo attenzione a superare l’importo minimo di 80 euro, sarà necessario selezionare il servizio “Clicca e Ritira“. Una volta eseguiti tutti i passaggi, prima di autorizzare il pagamento, sarà necessario inserire il seguente codice: “CEC80“. Questo dà diritto a un buono sconto del valore di 20 euro.

Questa promozione è soggetta a un regolamento ben spiegato da Carrefour e qui riportato nelle sue informazioni essenziali.

Il buono spesa da 20 euro “è cumulabile con altre promozioni in corso. Lo sconto non dà diritto a resto e non è rimborsabile. Lo sconto non può essere applicato alle seguenti categorie merceologiche: latte per l’infanzia, buoni regalo Carrefour, giornali, riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia, biglietteria, servizi online e offline, pagamento di utenze/bollette e tutte le altre categorie escluse per legge. Gli acquisti tra le sopra indicate categorie merceologiche, quindi, non concorrono al raggiungimento della soglia di 80€ di valore dell’ordine”.

Insomma, oltre agli sconti già attivi per alcuni prodotti, Carrefour permette di risparmiare ulteriormente con questo speciale buono sconto del valore di 20 euro. Un’iniziativa interessante soprattutto perché la spesa online si può fare comodamente seduti da casa. In questo modo, chi per la prima volta farà questa esperienza, potrà verificare di persona se davvero conviene fare la spesa online.