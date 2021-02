In questi ultimi giorni di Febbraio non mancano le grandi occasioni legate a TIM. Il gestore italiano vuole premiare gli abbonati più fedeli e quelli che già hanno una ricaricabile attiva sul proprio profilo di telefonia mobile. Il gruppo commerciale di TIM punta sull’usato sicuro: ancora una volta, infatti, le migliori promozioni riguardano le soglie aggiuntive per la connessione internet.

Tutti i clienti solo nella giornata odierna avranno la possibilità di attivare 100 Giga per navigare in rete. La promozione sarà completamente a a costo zero, ma è legata ad un servizio specifico garantito da TIM.

TIM, solo per oggi 100 Giga a costo zero con la Ricarica Automatica

TIM assicura la presenza dei 100 Giga solo ed esclusivamente per quegli abbonati che sino alla mezzanotte attiveranno il servizio di Ricarica Automatica. La soglia internet aggiuntiva, infatti, rappresenta un incentivo per la modifica del proprio piano tariffario.

I 100 Giga per la connessione internet potranno essere utilizzati dai clienti di TIM entro 90 giorni dal dal momento della richiesta. La quota extra per il traffico di rete non si sostituisce ma si integra con i Giga già disponibili con la ricaricabile di riferimento. Una volta trascorsi i tre mesi la promozione sarà disattivata in automatico.

Per fare richiesta dei 100 Giga aggiuntivi basterà collegarsi con il sito ufficiale di TIM, effettuare l’accesso con le proprie credenziali ed aggiungere al proprio profilo la funzione della Ricarica Automatica. Ricordiamo che con la scelta della Ricarica Automatica, i pagamenti mensili saranno effettuati in automatico con la fatturazione su carta di credito o conto corrente.