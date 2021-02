TIM punta sempre di più sul bonus internet per accrescere il suo già ricco bacino di clienti nel settore della telefonia fissa. Gli abbonati che attivano un piano per la Fibra ottica con il gestore italiano hanno la possibilità di richiedere uno sconto di 500 euro sui costi mensili. Inoltre, sempre grazie al bonus internet c’è la possibilità di ottenere un tablet in regalo.

TIM, per i nuovi clienti 500 euro di sconto per Fibra e tablet

Il bonus internet di TIM è rivolto agli utenti che presentano un’attestazione ISEE con valore economico pari o inferiore a 20mila euro. Le offerte per il bonus internet possono essere richieste online o anche nei negozi ufficiali del provider italiano.

Anche TIM, come gli altri gestori, tra cui WindTre e Vodafone divide l’agevolazione di 500 euro in due parti uguale. Una prima parte del voucher sarà utile come sconto diretto in bolletta per i piani Fibra ottica. Una seconda parte sarà invece utilizzata come incentivo per l’acquisto di un tablet.

Per quanto concerne il lato telefonico, i clienti TIM pagheranno la loro promozione di riferimento al costo di 19,90 euro. Il ticket comprende connessione internet senza limiti attraverso le velocità della Fibra ottica. Gli utenti avranno anche telefonate illimitate verso tutti senza scatti alla risposta.

Gli utenti potranno, come detto, anche acquistare un tablet. TIM mette a disposizione del pubblico il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo sarà in vendita al costo di 29,90 euro: chi usufruire del bonus internet avrà già inclusi 300 euro di sconto sul listino per il tablet in questione.