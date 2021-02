È ufficiale il ritorno di Riverdale 5 già in onda sugli schermi americani. Non è lontana nemmeno l’uscita qui in Italia che sembra essere stata programma per il 4 marzo 2021. Ecco tutte le anticipazioni della quinta stagione di Riverdale in merito alle nuove puntate.

Riverdale 5: ecco tutte le anticipazioni, senza spoilerare

Riverdale, la serie TV statunitense basata sui personaggi degli Archie Comics, sta per debuttare in Italia con la sua quinta stagione. Sono molte le novità che saranno introdotte.

La prima novità si è scoperta dalla prima pagina di alcuni copioni della trama della quinta stagione di Riverdale che il produttore Roberto Aguirre-Sacasa ha pubblicato. Pare proprio ci sarà un nuovo antagonista che disseminerà il terrore tra i protagonisti della serie. Mentre Archie potrebbe essere in serio pericolo, rischiando addirittura la vita.

La quarta stagione di questa serie TV si era interrotta a marzo 2020 a causa del Covid-19. Infatti gli episodi si erano fermati al 19. Con la quinta stagione di Riverdale si sta attuando quanto anticipato allora da Sacasa. “Forse quello che faremo è ripartire da dove ci siamo interrotti, dagli ultimi tre episodi e poi ci sarà il salto temporale”.

Quindi gli episodi 20, 21 e 22, che dovevano far parte della quarta stagione, saranno i primi della quinta. I personaggi saranno perciò ancora impegnati con il ballo di fine anno. Sebbene Skeet Ulrich terminerà la sua presenza in questa nuova stagione, FP invece non morirà.

Già a ottobre Sacasa aveva anticipato di un importante salto temporale nella quinta stagione di Riverdale. Così infatti aveva commentato: “Stiamo parlando e pianificando di introdurre un salto temporale. E, ovviamente, i salti temporali di solito avvengono tra una stagione e l’altra, perché nel finale c’è una presa in giro”. Ad oggi si sa che si tornerà indietro di ben 5 anni creando un effetto domino su tutta la trama.

