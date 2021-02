Ormai non ci sono più dubbi, la sesta stagione di Peaky Blinders è confermata. Tuttavia arriva anche una brutta notizia per i fan di questa serie TV. Infatti questa sarà ufficialmente il finale di stagione. Quindi grandi aspettative dal pubblico che ha seguito la storia di questa gang criminale di Birmingham da quando ha debuttato nel 2013.

Peaky Blinders 6 è pronta e sarà il finale di stagione

Il pubblico che ha iniziato a seguire le vicende della gang protagonista di Peaky Blinders si era abituato a colpi di arresto anche lunghi sull’uscita delle nuove stagioni. Basti pensare che la quinta stagione uscì dopo ben due anni dalla fine della quarta.

Tuttavia una cosa era certa, Peaky Blinders 6 non poteva mancare. Infatti fu proprio il produttore Steven Knight ad aver dichiarato che in concomitanza all’uscita della stagione 5 erano già iniziati i lavori per la numero 6. Sebbene aveva annunciato anche una settima stagione, con l’ultima dichiarazione in merito al finale le speranze per un ulteriore sequel sono svanite.

“La sesta stagione segna la fine di una storia epica che ha incantato il pubblico da quando ha debuttato nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders sopravvivrà senz’altro”.

A quanto annunciato pare che ci sarà un seguito, ma non si sa in che forma e sicuramente non sotto forma di una settima stagione. Col tempo si parlerà anche di questo, ma ora tutti sono concentrati sulle news di Peaky Blinders 6.

Non ci sono ancora anticipazioni in merito, si può solo evincere che cosa succederà a Tommy Shelby che nell’ultima scena si stava puntando una pistola alla testa. Molto probabilmente non metterà fine alla sua vita. Infatti proprio il produttore si è lasciato scappare che il personaggio è stato riconfermato anche per Peaky Blinders 6.

Quando uscirà la sesta stagione della serie della gang di Birmingham?

Purtroppo, come per La Casa di Carta e altre serie TV, anche per Peaky Blinders il Coronavirus ha rallentato la produzione. Quindi non ci sono ancora notizie su una possibile data di uscita della sesta stagione. Rimane solo la certezza che a fine gennaio 2020 era stato annunciato l’inizio della produzione.