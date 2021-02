La versione 7.5 di Telegram ha portato messaggi autodistruggenti a tutte le chat e non solo ai segreti. In questo modo, tutte le conversazioni possono essere fugaci o, almeno, con una data di scadenza.

Come attivare messaggi autodistruggenti su Telegram nelle chat segrete, nelle chat normali e nei canali.

Chat segrete: Il primo posto in cui Telegram consentiva agli utenti di aggiungere una data di scadenza ai messaggi era nelle chat segrete. Queste chat sono crittografate end-to-end, non possono essere inoltrate e sono dotate di alcune restrizioni aggiuntive, come la non facile acquisizione di screenshot.

Un’altra particolarità delle chat segrete è che i messaggi possono essere configurati in modo che si autodistruggano dopo un certo tempo. Il processo è abbastanza semplice, perché tutto ciò che devi fare è entrare nella chat, fare clic sul pulsante del menu e scegliere Imposta autodistruzione.

L’autodistruzione nelle chat segrete è il più vicino ai messaggi effimeri, con molti intervalli di tempo tra cui scegliere. L’intervallo può andare da 1 secondo a 1 minuto, 1 ora, 1 giorno o 1 settimana, con diversi passaggi intermedi. Questo è il processo per utilizzare le chat autodistruggenti in una chat segreta:

Entra nella conversazione nella chat

Toccare il pulsante del menu e accedere a Imposta autodistruzione

Scegli l’intervallo di tempo e premi Clever

Chat normali e gruppi: L’autodistruzione dei messaggi è ora disponibile in tutte le conversazioni, anche se il modo per attivarlo è leggermente diverso se non siamo in una chat segreta. In una normale chat o in un gruppo di cui sei amministratore, puoi attivarlo dal menu Svuota chat.

Nella parte inferiore della finestra che appare, vedrai la sezione Elimina automaticamente i messaggi in questa chat , con solo tre opzioni disponibili: No, 24 ore o 7 giorni. L’intervallo è breve, anche se non troppo breve. Questo è il processo per attivare i messaggi autodistruggenti nelle chat e nei gruppi di Telegram:

Entra nella conversazione di Telegram

Dal menu, scegli Svuota chat

Scegli tra 24 ore o 7 giorni e premi Abilita rimozione automatica

Canali: Se sei l’amministratore di un canale in cui desideri attivare l’autoeliminazione dei messaggi, il processo è di nuovo leggermente diverso. Il sistema si comporta come l’eliminazione automatica dei messaggi nelle chat, sebbene si acceda all’opzione come nelle chat segrete.

Cioè, devi entrare nel canale e, nel menu, scegliere Configura auto-rimozione. È quindi possibile scegliere tra un intervallo di 24 ore o 7 giorni. Trascorso questo tempo, i nuovi messaggi inviati agli abbonati al canale verranno eliminati. Questo è il processo: