OnLeaks ha creato uno dei loro rendering dettagliati sulla base di informazioni riservate e in cui, tutto sommato, raramente ti sbagli. Quindi, possiamo dare un primo sguardo a come sarebbe il Google Pixel 5a , il prossimo ” Pixel economico “, a meno che Google non cambi i cieli quest’anno.

Il design del Google Pixel 5a potrebbe darti un certo senso di déjà vu, in quanto è praticamente identico a quello del Google Pixel 4a 5G. Un modello che, a proposito, Google alla fine non ha venduto in Spagna

Layout ripetuto per l’eventuale Google Pixel 5a

Se il design che OnLeaks ha realizzato per il Google Pixel 5a venisse confermato, avremmo una nuova generazione di “pixel economici” che, sebbene all’interno dovrebbe subire alcune modifiche, all’esterno sembra praticamente riconducibile alla precedente generazione. Almeno, il modello 5G, poiché il modello 4G, che viene venduto in Spagna, aveva una fotocamera posteriore con un unico obiettivo.

Non è solo lo stesso design, ma praticamente le stesse dimensioni. Secondo OnLeaks, il Google Pixel 5a misurerebbe 156,2 x 73,2 x 8,8 mm, rispetto a 153,9 x 74 x 8,2 mm del modello precedente. OnLeaks non ha svelato molte specifiche, anche se ciò che le immagini ci mostrano sono fondamentalmente le stesse del Google Pixel 4a 5G: schermo da 6,2 pollici, OLED e FHD +.