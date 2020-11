Google Pixel 4a 5G offre specifiche paragonabili al Pixel 5, anche se a un prezzo molto più conveniente. Se ci sono differenze sostanziali, una di queste è senza dubbio il corpo in plastica che può graffiarsi facilmente. Fortunatamente, ci sono molte custodie per proteggere il tuo smartphone al meglio. Di seguito puoi trovare una piccola selezione, ovviamente indicativa, anche solo per avere un’idea del tipo di cover più adatta al tuo dispositivo, non necessariamente per esortarti ad acquistare una di quelle elencate.

Custodia personalizzabile per Pixel 4a 5G: Grip di dbrand

Il pannello posteriore di questa cover è appositamente sagomato per essere personalizzato. Sono disponibili varie finiture, dalle tinte pastello a tinta unita alla fibra di carbonio e persino una pelle ruvida, “Dragon”, oltre a trame che emulano materiali naturali come legno e pietra. Oltre a queste opzioni, l’azienda offre modelli in edizione speciale come divertenti custodie smontabili. Al di là dell’aspetto, la custodia Grip di dbrand si adatta molto bene alla forma del Pixel 4a 5G. È una custodia in stile ibrido con un pannello posteriore in plastica e lati in TPU che offrono molta protezione da ogni angolazione, inclusa la parte anteriore con una fessura per il sensore di impronte digitali. Acquistabile sul sito ufficiale: dbrand.

Cover a portafoglio per Pixel 4a 5G: Vena Commute

Se sei il tipo che mette insieme telefono e portafoglio, la custodia Vena Commute potrebbe fare al caso tuo. Ha una capacità limitata, con spazio per solo 3-4 carte, ma rimangono ben salde e la parte magnetica in ecopelle le protegge dall’usura. Lo spessore extra rende il sensore di impronte un po’ scomodo, mentre il design offre molte trame e accenti diversi senza esagerare. I pulsanti sono ben in vista. Il volume aggiuntivo può essere utilizzato in altri modi, riempiendo gli angoli con materiale extra.

Supcase Unicorn Beetle Pro per Google Pixel 4a 5G

Cover con protezione per lo schermo integrata e clip con chiusura. È decisamente molto ingombrante, con un cavalletto, ganci e altri supporti. Non tutti hanno bisogno dell’esperienza completa, ma Supcase Unicorn Beetle Pro è anche piuttosto economica rispetto a tante altre. Disponibile in diverse colorazioni. Acquistabile su Amazon e sul sito ufficiale.

Miglior custodia premium: cover Google Pixel in tessuto

Le custodie in tessuto di Google hanno quasi sempre la migliore vestibilità e un ottimo design. Il tessuto potrebbe essere composto al 70% da plastica riciclata, ma è allo stesso tempo morbido e resistente pur rimanendo facile da pulire ed è più piacevole al tatto rispetto al TPU o alla plastica rigida. Queste custodie in tessuto sono disponibili in quattro colori maculati: fondamentalmente nero (nero e grigio), grigio statico, blu (blu, azzurro e arancione) e una fantasia tendente al rosso. Non sono le custodie più protettive in circolazione – non c’è un paraurti in TPU adatto o angoli imbottiti spessi – ma fornisce un livello accettabile di protezione contro la maggior parte delle cadute leggere. Disponibile sullo store ufficiale di Google.