Lo smartphone più atteso del momento, il Realme GT, è stato mostrato dall’azienda cinese in occasione del Mobile World Congress 2021 di Shangai, sebbene la data ufficiale di presentazione in Cina sia fissata al 4 marzo 2021.

Nello stesso giorno in cui Counterpoint ha confermato che le spedizioni globali degli smartphone Realme nel corso del 2020 hanno superato le 42,4 milioni di unità, con un tasso di crescita del 65%, rendendola l’unico brand del settore ad aver registrato un incremento superiore al 50%, ecco arrivare nuove indiscrezioni su uno dei modelli più attesi del periodo.

La serie Realme GT punterà ad offrire le massime prestazioni possibili, il prodotto di punta integrerà l’ultimo chipset Snapdragon 888, il quale garantisce potenza e performance elevate, senza consumare troppa batteria. Il surriscaldamento non sarà un problema, poichè lo smartphone sarà dotato di un nuovo sistema di raffreddamento VC in acciaio inossidabile, per una migliore capacità di dissipazione del calore.

Realme GT svelato in anteprima al MWCS 2021

L’estetica sarà un altro suo punto di forza, verranno impiegati due diversi tipi di materiale (tra cui la pelle vegana di seconda generazione, quindi con texture più delicata) e di colori, per offrire un effettivo visivo in grado di trasmettere quel senso di velocità che si abbina alla perfezione con le alte prestazioni. Per raggiungere quest’obiettivo, realme ha sperimentato un nuovo processo di creazione per la cover posteriore ed il telaio interno, in un unico pezzo, per una migliore aderenza all’hardware stesso.

Il prodotto sarà presentato in Cina il 4 Marzo 2021, sicuramente arriverà anche in Europa, ma al momento non sono state fornite maggiori informazioni in merito.