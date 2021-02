MediaWorld attira l’attenzione dei consumatori con un volantino Super Zero davvero interessante, valido fino al 3 marzo sia in negozio che sul sito ufficiale, punta a scontare tantissimi prodotti, raggiungendo prezzi veramente più bassi del previsto, con i quali riuscire a risparmiare al massimo.

Coloro che opteranno per un acquisto sfruttando l’e-commerce aziendale, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio sarà completamente a pagamento, e sarà necessario aggiungere una piccola cifra a quanto mostrato a schermo. In aggiunta, è previsto il Tasso Zero, quindi rateizzazione senza interessi con pagamento diretto dal conto corrente, al superamento dei 199 euro (solo su richiesta, e previa approvazione).

MediaWorld: le offerte portano sconti incredibili

Gli smartphone su cui MediaWorld ha voluto puntare rientrano all’incirca sempre nel range dei brand più importanti del mercato, quindi possiamo acquistare un Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro, passando per Oppo A53s a 179 euro, Samsung Galaxy A20s a 129 euro, iPhone 12 a 859 euro, iPhone 11 Pro a 899 euro, iPhone SE 2020 a 479 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Huawei P Smart Z a 159 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro o similari.

Se interessati invece al gaming, segnaliamo la presenza di una buonissima Nintendo Switch Lite a 249 euro (in combinazione con un gioco di fascia alta), oppure tutti i migliori giochi di Super Mario, in vendita a 49 euro per festeggiare il 35esimo anniversario.

